«المالية»: لا علاقة لنا بتأخر مستحقات العاملين بـ«الصحة» في إدفو

• صرفنا 3.2 مليون جنيه لصندوق تحسين الصحة بأسوان في أكتوبر ويناير الماضيين.. وما به من أرصدة كافٍ لسداد أجور جميع المتعاقدين



نفت وزارة المالية أي علاقة لها بما أثير بأحد المواقع الإخبارية حول شكوى بعض العاملين بقطاع الصحة بمدينة إدفو شمال أسوان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنها قدمت دعما ماليا لصندوق الخدمة الصحية بأسوان بقيمة 1.6 مليون جنيه في 24 أكتوبر 2017 ومبلغ آخر بقيمة 1.6 مليون جنيه في 28 يناير 2018، ليصل بذلك جملة الدعم المقدم للصندوق إلى نحو 3.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018، في حين أنه تم تدبير دعم مالي آخر لذات الصندوق خلال العام المالي 2016-2017 بقيمة 5.2 مليون جنيه.

وأضافت: «فضلا عن ذلك، فإن صندوق تحسين الخدمة الصحية بمديرية الشؤون الصحية التابع لمحافظة أسوان توجد به أرصدة مالية بقيمة 6.1 مليون جنيه طبقا لآخر موقف مالي في 31 ديسمبر الماضي، وهو ما يمكنه من الصرف على المصروفات الخاصة بالصندوق والتي من بينها مستحقات العمالة».

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على دعم الموارد المالية لصناديق تحسين الخدمة الصحية بمديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات؛ لاستكمال سداد المستحقات المالية للمعينين والمتعاقدين على تلك الصناديق والحسابات الخاصة.

وأضافت أنها ستتواصل مع محافظة أسوان ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة للوقوف على حقيقة تلك الشكاوى والنظر في الدعم المالي اللازم للصندوق خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء ما سوف يرد من طلبات ووفقا للأرصدة المالية المتاحة بالصندوق حال طلب الدعم المالي من قبل الصندوق.