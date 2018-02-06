وصف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سلطنة عمان، بـ«الناجحة والتاريخية جدًا»، مضيفًا أن العلاقات المصرية العمانية تاريخية وممتدة، وشهدت مواقف مشرفة وأخوية من السلطان قابوس بن سعيد.

وقال «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أن الثلاثاء، ثالث وآخر أيام الزيارة سيشهد عقد الرئيس «السيسي»، لقاءً مع كبار رجال الأعمال العمانيين؛ لبحث الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارت العمانية إلى مصر وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر إلى انعكاس العلاقات بين البلدين على الشق الاقتصادي، وهو الأمر الذي يبحثه لقاء الغد.

وأشار إلى الجولات الميدانية التي قام بها الرئيس «السيسي»، الاثنين، داخل السلطنة، وزيارته لجامع السلطان قابوس، والذي وصفه بالتحفة المعمارية النادرة، بالإضافة إلى دار الأوبرا والمتحف الحربي.

وأضاف أن لقاء الرئيس «السيسي»، والسلطان قابوس، كان أخويًا، موضحًا أن الرئيس كان حريصًا على شرح تطورات الأحداث في مصر منذ 2011 حتى الآن، وطمأنة السلطان على أن مصر تسير في الطريق الصحيح وتشهد حاليًا نهضة كبيرة، لاسيما أنه اللقاء الأول الذي يجمعه بالسلطان، والأول لرئيس مصري منذ عام 2009.

وتابع: «الرئيس أكد للسلطان قابوس، أن شعب مصر هو البطل الحقيقي لهذه الفترة، لأنه بدون صبره وإرادته القوية ما كان يحدث التحول من الاضطرابات العنيفة إلى طريق التنمية».

ولفت إلى توجه الرئيس «السيسي»، إلى دولة الإمارات، الثلاثاء، بعد اختتام زيارته لسلطنة عمان، للقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، مشددًا على اتسام العلاقات المصرية الإماراتية بالخصوصية الشديدة.

وأوضح أن الرئيس «السيسي»، يحرص دائمًا على التشاور مع حكام الإمارات، منوهًا بأن الزيارة ستناقش عدة ملفات تخص قضايا الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، فضلًا عن العلاقات الثنائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ زيارة إلى سلطنة عمان، صباح الأحد، التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد.