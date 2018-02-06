«شلل» في وسائل النقل باليابان بسبب «عاصفة ثلجية»

ذكرت وسائل إعلامية يابانية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 1000 سيارة حوصرت في عاصفة ثلجية قوية ضربت منطقة ساحلية بالقرب من بحر اليابان؛ ما دفع السلطات للمطالبة بمساعدة الجيش.

ونقلت وكالة «جيجي بريس»، عن مسؤولي الحكومة المحلية القول إن نحو 1000 سيارة حوصرت على الطريق بين مدينتي ساكاي واوارا في مقاطعة فوكوي، بعدما ضربت العاصفة منطقة هوكوريكو. وقالت الوكالة إنه لم ترد تقارير حول وقوع إصابات.

وقامت السلطات المحلية بإغلاق أجزاء من الطرق الرئيسية والطرق السريعة في المنطقة بعدما أدت العاصفة لهطول مزيد من الثلوج على ساحل بحر اليابان.

وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية «ان اتش كيه»، بأن العاصفة الأخيرة أدت لهطول 134 سنتميترا من الثلوج في عاصمة مقاطعة فوكوي التي تحمل نفس الاسم، فيما تعد أعلى نسبة ثلوج يتم تسجيلها منذ 37 عاما، بالإضافة إلى 158 سنتمترا من الثلوج في منطقة هاكوسان.

وتوقعت هيئة الأرصاد اليابانية، هطول 80 سنتميترا إضافية من الثلوج على منطقة هوكوريكو بحلول غدا الأربعاء، و60 سنتميترا من الثلوج على مقاطعتي جيفو ونيجاتا.

وكانت العاصمة اليابانية، طوكيو، قد شهدت هطول ثلوج تعد الأكثر كثافة منذ 4 أعوام خلال الشهر الماضي؛ ما أدى لإصابة المئات ووقوع أكثر من 700 حادث مروري.