بابا الفاتيكان في رسالة «زمن الصوم» : لا تنخدعوا بـ«وهم المال»

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الثلاثاء في رسالته بمناسبة "زمن الصوم" إنه ينبغي على الكاثوليك أن يأخذوا حذرهم إزاء ما يقدم لهم من إغراءات المتعة العابرة.

يشار إلى أن الفترة المعروفة أيضا باسم "الصوم الكبير" تستمر ستة أسابيع قبل عيد الفصح، وهو المناسبة الأهم بالنسبة للمسيحيين .

ويبدأ الصيام الكبير هذا العام في 14 فبراير ، ويحتفل بعيد الفصح في أول أبريل.

وأشار البابا فرنسيس إلى أن الكثير من المسيحيين تفتنهم المتع اللحظية، ويعتقدون أنها سعادة حقيقية، مضيفًا: "كم من النساء والرجال يعيشون وقد سحروا بوهم المال، الذي يجعلهم في الواقع عبيدا للربح والمصالح التافهة".