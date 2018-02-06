واتفورد يصعب مهمة كونتي برباعية في مرمى تشيلسي

ضاعف فريق واتفورد أزمة ضيفه تشيلسي واكتسحه 4 /1 اليوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتزايدت الضغوط على المدرب الإيطالي لتشيلسي انطونيو كونتي بعد تعرض الفريق لثاني هزيمة قاسية على التوالي، إذ خسر في المباراة الماضية على أرضه أمام بورنموث 3 /صفر.

ودخل كونتي مؤخرا في صدامات متعددة مع إدارة تشيلسي بسبب توالي انتقاداته لسياسات النادي خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع سوق انتقالات اللاعبين.

أزمة تشيلسي حامل اللقب في مباراة اليوم بدأت منذ الدقيقة 30 عندما تعرض المدافع الفرنسي الشاب تيموي باكايوكو للطرد لحصوله على الإنذار الثاني.

ثم تسبب تيبو كورتوا حارس تشيلسي في ضربة جزاء في الدقيقة 41 سجل منها تروي دييني هدف السبق لواتفورد.

وأدرك البلجيكي ادين هازارد التعادل لتشيلسي قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

ولكن الدقائق العشر الأخيرة شهدت قمة الإثارة والمتعة حيث تمكن واتفورد من تسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع المدافع الهولندي داريل يانمات والمهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو ولاعب الوسط الأرجنتيني روبرتو بيرييرا في الدقائق 85 و87 و90.

ورفع الفوز رصيد واتفورد إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز الرابع.

وبدأت المباراة بضغط قوي من جانب واتفورد بحثا عن هدف السبق الذي كاد أن يتحقق بواسطة تسديدة جيرارد دولوفيو لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

ورد تشيلسي بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من ويليان لكنها مرت من فوق الشباك.

وتعرض تشيلسي لصدمة قوية في الدقيقة 30 بعد طرد تيموي باكايوكو لحصوله على الانذار الثاني عقب التحامه بقوة مع ريتشاليسون.

وحصل واتفورد على ضربة جزاء قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول نتيجة عرقلة دولوفيو من قبل الحارس تيبو كورتوا، ليسجل منها تروي ديني هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وكان دولوفيو قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني لواتفورد بعد مضي ربع ساعة من بداية الشوط الثاني عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.

ولاحت فرصة جديدة لواتفورد لتعزيز تقدمه عبر تسديدة صاروخية من ريتشاليسون لكن كرته مرت بمحاذاة مرمى تشيلسي تماما.

وانقذ كورتوا مرمى تشيلسي من هدف محقق وتصدى بأطراف أصابعه لتسديدة قوية أطلقها عبدولاي دوكوري.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة كاد تشيلسي أن يدرك التعادل بعد مجهود رائع من ادين هازارد قبل أن يمرر إلى زميله سيسك فابريجاس داخل منطقة الجزاء لكن أوريستيس كارنيزيس حارس واتفورد تصدى للكرة بثبات.

ونجح هازارد في إدراك التعادل لتشيلسي في الدقيقة 82 بعدما تلقى تمريرة من ديفيد لويز راوغ على اثرها اثنين من مدافعي واتفورد قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليمنى عرفت طريقها للشباك.

وضاعت فرصة محققة لواتفورد قبل ست دقائق من النهاية إثر هجمة رائعة قادها ديكوري قبل أن يمرر إلى دولوفيو داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير بشكل مباشر ولكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وخطف واتفورد هدفه الثاني قبل خمس دقائق من النهاية بعد مجهود رائع من داريل يانمات الذي تبادل التمرير مع روبرتو بيرييرا قبل أن يسدد كرة رائعة في الشباك.

وأحرز دولوفيو الهدف الثالث لواتفورد من مجهود فردي رائع حيث تسلم الكرة قبل منتصف الملعب ثم شق طريقه صوب مرمى الخصم ليسدد كرة زاحفة ارتطمت بقدم جاري كاهيل وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة تمكن بيرييرا من تسجيل رابع أهداف واتفورد بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من دوكوري ليسدد كرة قوية سكنت شباك كورتوا.