محافظ الأقصر: نسخر كل إمكانياتنا لخدمة متحدي الإعاقة لزيارة مدينتنا السياحية

بدأت محافظة الأقصر أولى خطواتها الفعلية لتنفيذ مشروع «انطلق»، وهو المشروع القومي الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار ومؤسستي «حلم وفودافون» ويهدف بجعل مدينة الأقصر متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر تعديل بعض التصاميم الهندسية في الطرقات والشوارع الرئيسية والمهمة والمناطق الأثرية والسياحية؛ لتمكين ذوي الإعاقة من التحرك والمرور في مختلف المناطق.

ودخل المشروع الذي وقعت محافظة الأقصر البروتوكول الخاص به أغسطس الماضي حيز التنفيذ، كما وصف محافظ الأقصر محمد بدر، إياه بالمشروع العظيم، قائلا: «بالفعل بدأنا أول الأعمال بشارع التلفيزيون عبر إنشاء ممر يسهل عملية انتقال ذوي الاحتياجات من فئة فاقدي القدرة على الحركة إلى الشارع الموازي، كتجربة مبدأية وسيتم تعميمها في مناطق أخرى من شوارع التليفزيون وخالد بن الوليد بمدينة الأقصر كمرحلة أولى»، مضيفًا: «يجرى بحث ودراسة تركيب بلاط من نوع خاص على الأرصفة يسهل حركة مرور المكفوفين ولأجل ذلك، تم عقد دورة تدريبية؛ لإعداد المهندسين وتدريبهم على طرق التصاميم الهندسية للشوارع».

وأضاف «بدر»: «نسخر كافة الإمكانيات المتاحة من أجل هذا المشروع، كما سنقدم كافة أوجه الدعم في سبيل تنفيذه؛ للمساهمة في تسهيل حركة الوصول للمزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة للمواطنين ذوي القدرات الخاصة»، مشيدًا بالمقترح وأهدافه الإنسانية، مؤكدًا أن ذوي القدرات الخاصة جزء لا يتجزء من المجتمع ولهم كافة الحقوق، ويجب علينا تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع، مشيرًا إلى أن جعل مدينة الأقصر متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، ياتي ضمن أهداف المخطط الاستراتيجي للأقصر.

واستعدت وزارة الأثار لتنفيذ المشروع عبر تأهيل المواقع والمتاحف الأثرية؛ لتكون متاحة وصديقة للزائرين ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم البدء بمعابد الأقصر والكرنك ومتحف الأقصر حسبما أوضح الدكتور شريف عبد المنعم المشرف على وحدة تطوير المواقع الأثرية، قائلًا: «مشروع إتاحة المناطق الأثرية لذوي الاحتياجات في الأقصر يتضمن عمل ممرات ممهدة ومنحدرات للصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، كما سيتم وضع لوحات إرشادية برمز الإعاقة في اتجاه الممرات المخصصة وترجمة المواد الفيلمية المعروضة بمركز الزوار بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وكذلك تطوير وتجهيز دورات المياه طبقًا للمواصفات العالمية؛ لتتناسب مع الزائرين من ذوي الاحتياجات الخاصة ولتأهيل العاملين بالمناطق الأثرية على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياحات الخاصة ستنظم مؤسسة حلم دورات تدريبية لمفتشي الآثار».

وأكد اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، أن المشروع يهدف لجعل الأقصر مقصدًا سياحيًا لاستقبال وجذب السائحين من ذوى الإعاقة وكبار السن، وكذلك يسهل من حركة المواطنين من هذه الفئة، وذلك عبر تهيئة عدد من الشوارع والمزارات السياحية بالمحافظة؛ لتكون مؤهلة لحركة ذوي الإعاقة، من خلال تصميمات هندسية للمداخل والمخارج في المزارات السياحية التي سيتم اختيارها، وكذلك الشوارع بحيث يتم تجهيزها بعمل حارات ومسارات مخصصة لحركة سير ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من السير في الشارع بكل سهولة وزيارة المقاصد السياحية بالمحافظة دون عوائق.

وأشارت آمنة الساعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة «حلم»، إلى أن مشروع «انطلق»، والذي سيتم تطبيقه في محافظة الأقصر، هو أحد مشروعات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، ويهدف المشروع لجعل محافظة الأقصر أكثر إتاحة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جعلها أكثر استعدادًا لاستقبال وجذب السائحين من ذوي الإعاقة وكبار السن عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.