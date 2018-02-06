قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن نسبة السياحة بالمحافظة في المواسم السياحية، زادت إلى 40%، بينما تنخفض في الأيام العادية 25%.

ووصف «فودة»، خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، السياحة الحالية بأنها «متوسطة الحال»، مبديًا إعجابه بالسياحة الداخلية، متابعًا: «أشكر المصريين لأنهم ملتزمين جدا، المصري يحافظ على الشيء حينما يجده جميلا».

وتابع أنه تم فتح أسواق سياحية جديدة بالمحافظة، فعلى الرغم من غياب السائح الروسي والإنجليزي، إلا أن هناك وجود للسائح الكازاخستاني والأذربيجاني والأرميني، إضافة إلى السائح الإيطالي، لافتًا إلى أن فئة هؤلاء السياح «متوسطة»، مضيفًا: «هناك قاعة مؤتمرات بشرم الشيخ قيد الإنشاء تسع 4000، لأن الحالية 2000 فقط، من المقرر أن تنتهي في أغسطس المقبل، إضافة إلى وجود نية لإنشاء مدينة يخوت جديدة».