فقدان مروحية على متنها 6 أشخاص في تايوان

ذكرت وزارة الداخلية التايوانية، اليوم الثلاثاء، أن مروحية على متنها ستة أشخاص فقدت أثناء تنفيذها مهمة طبية.



وكانت المروحية التابعة لفرق الخدمة الوطنية المحمولة جوا قد أرسلت يوم الاثنين من مقاطعة تايتونج شرقي تايوان إلى جزيرة لانيو لنقل مريض.



وفى طريق العودة، فقد الاتصال بالطائرة مع برج المراقبة واختفت من شاشات الرادار بعد ثلاث دقائق من إقلاعها الساعة 1148 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (1548 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما ذكرته الوزارة في بيان.



وكانت آخر نقطة رُصدت بها الطائرة هي بالقرب من لانيو. وقالت الوزارة إن مهمة بحث وإنقاذ جوي وبحري تتعلق بالطائرة انطلقت اليوم.



وكان على متن الطائرة اثنين من الطيارين وممرضة وفني فضلا عن المريض وأحد أفراد أسرته.