الحبس عام لمتهم بحيازة سلاح ناري في التبين

الكلمات 110 القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بالحبس عام لعاطل؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري في التبين.

اسندت النيابة العامة للمتهم، إحرازه -بغير ترخيص- سلاحًا ناريًا غير مششخن «فرد خرطوش»، على النحو المبين بالتحقيقات، وإحراز -بغير ترخيص- طلقة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان، وبمواجهته أقر بحيازتهما بقصد الدفاع عن النفس.

وأشار القائم بالضبط في شهادته المدرجة بقائمة أدلة الثبوت إلى أنه في حال مروره الأمني بدائرة القسم، تم إبلاغه هاتفيًا من أحد مصادره بتواجد المتهم، وهو الهارب من تنفيذ حكم مراقبة بأحد المقاهي، فتوجه صوبه، وما إن شاهده حتى حاول الفرار، إلا أنه تمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر على سلاح ناري وطلقة من ذات العيار.



