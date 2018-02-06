«محلية النواب» تستأنف مناقشة مشروع قانون المحال العامة

استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعها لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة ومشروع قانون آخر مقدم من النائب محي الفيومي، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات.

كما تبحث اللجنة -في اجتماع اليوم- مطلب إعداد قانون موحد للأشغال العامة بما فيها المحال العامة والتجارية وعربات الباعة الجائلين.

يشارك في الاجتماع ممثلون لوزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية والسياحة، وممثلي عدد من الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بالمحافظات وبعض المدن الجديدة.

وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، قد أكد في اجتماع اللجنة أمس، ضرورة العمل من أجل سن تشريع موحد للإشغالات كافة، بالتعاون مع الحكومة.