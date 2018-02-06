محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لمتابعة تسرب الكلور في مدارس السيوف

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تعليماته بإخلاء مجمع مدارس السيوف كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الطلاب، فور وصول بلاغ يفيد بوجود تسرب للكلور بجوار منطقة محطة مياه الشرب بالسيوف.



وكلف رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومدير الشؤون الصحية بتشكيل لجنة فورية والانتقال للمجمع في الحال لمعاينة الواقعة وعمل تقرير بما حدث.



وأوضح المحافظ أنه وفقا للتقرير المبدئي لما حدث، فان رائحة الكلور حدثت نتيجة لانخفاض منسوب ترعة المحمودية إلى 42 سم وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور الهبو الخاص بالحقن الأولى للكلور بالترعة والذي تسبب نفاذ في رائحة الكلور.



من جانبه، أفاد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بأنه لا يوجد أي تسرب من أسطوانات أو خطوط الكلور الخاصة بمحطة السيوف، وأن المحطة تتبع جميع إجراءات السلامة والصحة الخاصة بسلامة العاملين والمنشآت المحيطة والجانبية، وأكد أنه حاليا يتم تأهيل محطة السيوف على أعلى مستوي لتحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة في التشغيل من ألمانيا.



وأفادت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، بأنه وفقا لتعليمات المحافظ تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة الطلاب، حيث أخلت جميع المدارس بنطاق المنطقة، وأشارت إلى أنه نظرا للحالة الصحية لبعض الطلاب حدث 3 حالات اختناق بين طلاب مجمع المدارس، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الطلبة وإسعافهم وخروج تلك الحالات بعد استقرار حالتهم الصحية فورا.



يذكر أنه وفقا لتعليمات المحافظ؛ انتقلت في الحال لجنة مشكلة من شركة مياه الشرب والمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة زينب عثمان مدير عام المتابعة، ولجنة أخرى من مديرية الشؤون الصحية برئاسة مدير عام منطقة شرق الطبية لمعاينة البلاغ والوقوف على تبعات الموقف.