77 مليون جنيه دعمًا من وزارة الرياضة لـ 47 اتحادا رياضيا 

وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعم 27 اتحاد اولمبيى و22 اتحاد غير أولمبيى بمبلغ 45 مليون جنيه فى إطار دعم خطط وبرامج مشاركات الاتحادات الرياضية فى البطولات والمعكسرات الاقليمية والقارية والعالمية.

أوضح عبد العزيز أن هذا الدعم يأتى في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة في دعم الاتحادات الرياضية لمعاونتها فى تنفيذ برامج الاعداد والمشاركة في البطولات الرياضية علي كافة المستويات .

والجدير بالذكر أن وزارة الرياضة صرفت الدعم السنوى البالغ قيمته 32 مليون جنيه قيمة الاعانة المالية السنوية المخصصة للاتحادات الرياضية (الاولمبية/غير الاولمبية ) للعام المالي 2017 / 2018 علي دفعتين بحيث يبلغ اجمالي كل دفعة 16 مليون جنيه، حيث تم صرف الدفعة الاولي في ديسمبر 2017، والثانية في بداية فبراير 2018 ، بالاضافة إلى 45 مليون جنيه، وبذلك يكون مجموع ما تم صرفه للاتحادات الرياضية فى النصف الأول من للعام المالى الحالى 77 مليون جنيه.