الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها الكبيرة في بداية تعاملات اليوم

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع كبير جديد بعد تراجعها الكبير أمس، فقد سجل مؤشر داو جونز الصناعي القياسي أكبر تراجع له منذ 2011 في ختام تعاملات الأمس.

وفقد المؤشر في صباح اليوم 758 نقطة أي بنسبة 3.17% إلى 23180 نقطة، بعد تراجعه أمس بمقدار 1175.21 نقطة أي بنسبة 4.6% إلى 24345.75 نقطة، وهو أكبر تراجع له منذ أغسطس 2011، في ظل موجة بيع قوية للأوراق المالية على خلفية المخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقرر الشهر المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» الأمريكي، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سندات الخزانة الأمريكية والذهب باعتبارها ملاذا آمنا للمستثمرين.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز «إس أند بي 500» الأوسع نطاقا بمقدار 72.25 نقطة أي بنسبة 2.77% إلى 2535.50 نقطة، بعد تراجعه بمقدار 113.18 نقطة أي بنسبة 4.1% إلى 2648.95 نقطة.