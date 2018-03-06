قرقاش: مصر والسعودية حجري الأساس في أي بناء عربي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، تدعو للتفاؤل بخريطة جديدة للعالم العربي قوامها الوسطية والاستقرار والتنمية، متابعًا أن هذه هي البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه.



وأضاف «قرقاش»، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس الاثنين، «السعودية ومصر حجري الأساس في أي بناء عربي، ونحن أحوج ما نكون لهذا البناء».



وتابع أن زيارة «بن سلمان» التاريخية لمصر الشقيقة، تعمّق الطرح الداعي لمحوّر وسطي عربي يعزز السيادة ويحميها ويقدّم التنمية ويسعى للمستقبل.



ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، مساء أول أمس الأحد، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، يعقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.





الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى مصر الشقيقة تدعو للتفائل بخريطة جديدة للعالم العربي قوامها الوسطية والإستقرار والتنمية، هي البدايات المبشرة بعصر مشرق يعوّل عليه.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 5, 2018