الاتفاق على فسخ تعاقد إدارة «سونستا شرم» بالتراضي بعد 25 عاما

اتفقت شركة «سونستا» والشركة المالكة لفندقي «سونستا بيتش» و«سونستا كلوب» بخليج نعمة بشرم الشيخ، على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، وذلك بعد 25 عاما من إدارة الفندقين.



وقال هشام علي، رئيس الشركة المالكة للفندقين، ورئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن الظروف التي تمر بها مدينة شرم الشيخ كانت سببا جوهريا في فسخ التعاقد.



وأشار إلى أن الفترة الماضية التي أدارت شركة سونستا الفندقين كانت متميزة وحققت صالح الطرفين لكن الأحداث المتتالية منذ عام 2011 واجهت فيها مدينة شرم الشيخ بصفة عامة صعوبات كبيرة، مؤكدًا أنه يأمل أن يشهد العام الحالي تعافي السياحة وعودتها إلى ماكانت عليه في عام الذروة 2010.