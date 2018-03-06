تونس تمدد حالة الطوارئ 7 أشهر

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لمدة سبعة أشهر بدءا من يوم 12 مارس الجاري.

وقال بيان من الرئاسة التونسية إن قرار التمديد يأتي في أعقاب التشاور بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي.

وهذا أطول تمديد لحالة الطوارئ منذ إعلانها عقب التفجير الإرهابي، الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة في نوفمبر 2015 والذي أوقع 12 قتيلا من الأمنيين.

وتستعد تونس لتأمين أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي عام،2011 إلى جانب تأمين الاختبارات الوطنية لمرحلة الباكالوريا (الثانوية العامة) وتأمين شهر رمضان وفترة الذروة للموسم السياحي في الصيف.

ويتزامن هذا التمديد لحالة الطوارئ مع دعوة مجلس الأمن القومي اليوم إلى تأمين مواقع إنتاج الفوسفات بمدن الحوض المنجمي في ولاية قفصة في الجنوب، حيث يعتصم عاطلون عن العمل منذ عدة أسابيع للمطالبة برفص عمل.