قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عضوية مصر في تحالف دعم الشرعية باليمن، يأتي في إطار التزاماتها القومية تجاه الخليج، والحفاظ على الأمن القومي المصري بصورة مباشرة.



وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أن مصر لديها من المصداقية والإمكانيات ما يؤهلها للعب دور الوساطة في الأزمة اليمنية، خاصة بعد تجميد الوساطة الكويتية، وعدم نجاح وساطة سلطنة عمان بالشكل المرجو.



وتابع أن مصر تتمتع بمصداقية كبيرة لأنها منفتحة على كل الفعاليات اليمنية بصورة أو بأخرى، ومشهود لها بمصداقيتها في التعامل مع كل الملفات العربية وليست اليمنية فقط، مستطردًا: «التطورات الأخيرة في المنامة، مفصلية وأعتقد ستحدث مراجعات سياسية كبيرة الفترة المقبلة».



وأشار إلى وجود شواهد تؤكد أن هناك اتجاه إلى تهدئة الأوضاع في اليمن وإيجاد مخرج سياسي، وهو جزء منه مُرحل إلى أطراف دولية، ولكن حتى الآن فشلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي في التوصل إلى صيغة يتم البدء من خلالها.



واستطرد: «نتوقف أمام التهديدات الإقليمية التي يمكن أن تواجها السعودية ودول أشقاء في الخليج، والمخاطر الإقليمية التي يمكن أن تثملها إيران إذا تُركت الأمور بهذه الصورة»، لافتًا إلى التهديدات الإيرانية التي تهدد الأراضي السعودية، من خلال استخدام الحوثيين، صواريخ إيرانية الصنع.



وذكر أن التنسيق المصري السعودي يبعث رسائل في اتجاهات متعددة، تجاه إيران وتركيا، والتدخل المباشر في أمن الخليج، مضيفًا: «لدينا ما نقدمه من إمكانيات لمساندة جيوش المنطقة، فقد شاركنا في تدريبات عسكرية، وقمنا بمناورات مشتركة، ودربنا أكثر من مرة في السعودية والإمارات والكويت والبحرين، والجيش المصري يقوم بدور كبير في دعم وإصقال الجيوش الخليجية».



