الرئيس السريلانكي يعلن حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام

أعلن الرئيس السريلانكي، ميثريبالا سيريسينا، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام، في محاولة لمنع انتشار العنف العرقي في البلاد، بحسب ما ذكره متحدث باسم مكتب الرئاسة.

ويأتي القرار بعد سلسلة من الاشتباكات بين أفراد من الطائفة السنهالية التي تمثل الاغلبية، والأقلية المسلمة، في وسط البلاد.

وجاء في تغريدة صادرة عن قسم الشؤون الاعلامية في مكتب الرئاسة، إن "الرئيس أعلن حالة طوارئ قبل فترة وجيزة، لمعالجة الوضع الأمني غير المرضي، السائد في بعض أنحاء البلاد".

وقال المتحدث إن مجلس الوزراء قرر في البداية إعلان حالة الطوارئ لمدة 10 ايام، إلا أنه قرر في النهاية إعلانها لمدة أسبوع.

وذكرت الشرطة أن الاشتباكات اندلعت بعد أن هاجمت مجموعة من شباب المسلمين سائق شاحنة ينتمي للطائفة السنهالية، بعد وقوع حادث مروري، وهو ما أدى إلى مقتله في منطقة ثيلدينيا، على بعد 160 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو.

وشهدت الاشتباكات مهاجمة العديد من المتاجر والمنازل، بالاضافة إلى أحد المساجد، منذ وقوع الهجوم أمس الاثنين، وهو ما دفع الحكومة إلى فرض حظر التجوال، منذ الغسق وحتى الفجر، في منطقة كاندي بوسط البلاد.

وتم رفع حظر التجوال في أغلب المناطق، اليوم الثلاثاء، ولكنه أعيد فرضه في مناطق مختارة لمنع تصاعد العنف.

وتمكنت السلطات اليوم من انتشال جثة شاب مسلم من أحد المتاجر، بعد أن قام مجموعة من مثيري الشغب بإضرام النار في المتجر. وقالت الشرطة إن الشاب لقي حتفه بعد أن فشل في الفرار من المتجر.

ويشار إلى أن حالة الطوارئ ستعطي قوات الأمن مزيدا من الصلاحيات لإلقاء القبض على المتورطين في أعمال العنف، واحتجازهم، كما أنه من الممكن أن يتم استخدامها لمنع التحريض على مزيد من العنف.