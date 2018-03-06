مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار سقف قاعة أفراح بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، مساء الإثنين، إثر سقوط جزء من أعمال تشطيبات وترميمات لسقف قاعة حفلات (دون ترخيص) بمنطقة القباري غرب الإسكندرية.



وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد مصرع شخص وإصابة آخر، وبالانتقال والفحص، تبين أن الضحية يدعى وليد عبد الهادي مهدي، 35 عامًا، سائق، والمصاب يدعى إبراهيم خليل حسن، 30 عامًا، حرفي، وتم نقله لمستشفى القباري لتلقي العلاج.



ووفقا لبيان مديرية أمن الإسكندرية، تم التحفظ على مالك القاعة «ا. ح. ع» 53 عامًا، صاحب شركة شحن وتفريغ، وتم إخطار النيابة العامة، لتتولى التحقيق في الواقعة.