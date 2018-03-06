المرصد: ارتفاع حصيلة قصف الغوطة الشرقية إلى 68 قتيلا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، أن القصف على الغوطة الشرقية، التي تسيطر عليه المعارضة السورية خارج العاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين أمس الإثنين.



وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، رامي عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "القصف كان في الحمورية وكفار باتنة".



وتابع عبد الرحمن أن "القوات الحكومية بدأت في السيطرة على المزيد من الأراضي تحت القصف الجوي والأرضي"، مضيفًا أن القوات الحكومية تسيطر الآن على حوالي 40%.



ووفقا للمرصد فقد قتل 763 مدنيا، بينهم 172 طفلا، في الغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف أن أكثر من 3890 شخصا أصيبوا بجراح.



وتعاني الغوطة الشرقية، حيث يعيش ما يقدر بـ400 ألف شخص، من حصار من القوات الحكومية منذ عام 2013.