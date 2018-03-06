الثلاثاء 6 مارس 2018 9:13 ص القاهرة القاهرة 23.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟

النتـائـج تصويت

المرصد: ارتفاع حصيلة قصف الغوطة الشرقية إلى 68 قتيلا

بيروت - د ب أ 
نشر فى : الثلاثاء 6 مارس 2018 - 2:04 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 6 مارس 2018 - 2:04 ص
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، أن القصف على الغوطة الشرقية، التي تسيطر عليه المعارضة السورية خارج العاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين أمس الإثنين.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، رامي عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "القصف كان في الحمورية وكفار باتنة".

وتابع عبد الرحمن أن "القوات الحكومية بدأت في السيطرة على المزيد من الأراضي تحت القصف الجوي والأرضي"، مضيفًا أن القوات الحكومية تسيطر الآن على حوالي 40%.

ووفقا للمرصد فقد قتل 763 مدنيا، بينهم 172 طفلا، في الغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف أن أكثر من 3890 شخصا أصيبوا بجراح.

وتعاني الغوطة الشرقية، حيث يعيش ما يقدر بـ400 ألف شخص، من حصار من القوات الحكومية منذ عام 2013.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك