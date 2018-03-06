«طب سوهاج» تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى الأورام بمقر الجامعة

نظمت أسرة صحتنا بكلية طب سوهاج، بالتعاون مع بنك المتبرعين، حملة توعية لطلاب الجامعة استمرت لمدة أربعة أيام منهم 3 أيام بمقر الجامعة بسوهاج الجديدة، صرح بذلك د. أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة.

وأوضح أن الهدف من تلك الحملة هي توعية الطلاب بأهمية التبرع بالدم والتوعية بمرض السكر، وفيروس «سي»، والأعراض وطرق العلاج والوقايه منه.

وقال رئيس الجامعة، إن خلال الحمة تم توعية أكثر من 1000 طالب وطالبة عن أهمية وكيفية التبرع بالدم، حيث تم تجميع 106 كيس دم لصالح مرضى الأورام وأطفال مرض الثلاسيميا، وذلك بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة.

كما تم توعيه أكثر من 500 طالب وطالبة بمرض فيروس «سي» وأعراضه وأسباب انتقاله.

وأضاف أنه تم عمل فحص فيروس «سي» لعدد 220 طالب وطالبة، وتوعية ما يزيد عن 300 شخص عن مرض السكر، وكيفية التحكم فيه، بالإضافة إلى قياس الضغط للعديد من الطلاب والطالبات بالجامعة.