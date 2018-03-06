تحطم طائرة عسكرية روسية في حميميم ومقتل 32 شخصا كانوا على متنها

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية، اليوم الثلاثاء، في قاعدة حميميم الجوية بريف محافظة اللاذقية شرقي سورية.

وذكر شهود عيان يقطنون في محيط المطار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنهم شاهدوا طائرة تهوي أثناء تحليقها فوق المطار قبل أن يسمعوا صوت اصطدامها بالأرض، ووقع انفجار قوي يرجح أنه ناجم عن انفجار خزانات وقود الطائرة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بتحطم طائرة نقل روسية من طراز "آن- 26" أثناء هبوطها في مطار حميميم بسورية، مشيرة إلى أن 26 راكبا وأفراد الطاقم البالغ عددهم ستة كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم. وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة لم تتعرض لهجوم.

وأضافت الوزارة في بيان لها إن سبب تحطم الطائرة وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا، مبينة أن الطائرة اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ500 متر. وأوضحت الوزارة أنه تم فتح تحقيق في الحادث.