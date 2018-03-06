السعودية تؤكد استمرار جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، استمرار المملكة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة.

وقال وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة سليمان بن عبدالله الحمدان في بيان عقب الجلسة الأسبوعية، التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، إن مجلس الوزراء السعودي تطرق لمشاركة المملكة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، مجددًا التأكيد على أن المملكة مستمرة في تعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار المجلس إلى أن المملكة تشهد نقلة نوعية نحو التقدم والازدهار، من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجًا ثابتًا في جميع التدابير المتخذة، انطلاقًا من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان، وتحفظ كرامته، بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه.

وقال الحمدان إن المجلس استعرض خلال الجلسة مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وعبر عن إدانة المملكة "لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية التي تقع تحت حصار النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه، وما يتعرض له المدنيون من أنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والكيماوية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم".

وطالب المجلس جميع الأطراف بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن 2401، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى.