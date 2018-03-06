منفذ جديد بالإسماعيلية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية "الثلاثاء " منفذا جديدا لبيع منتجات شركة الصالحية من الخضر والفاكهة والدواجن المواد الغذائية والتموينية واللحوم والأسماك الطازجة والمجمدة بحى ثان والذى أقيم بالتعاون مع مديرية التموين والشركة المنتجة ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة.

وقال طاهر إن المنفذ يهدف لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة وأن المنتجات تباع بأسعار أقل مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 30 % وأكد على التوسع فى فتح المنافذ والمعارض الجديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة فى جميع مراكز المحافظة.