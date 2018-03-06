انجلترا تطارد اسكتلندا في اليوم الاول لدولية اليحر المتوسط للجولف

شهد اليوم من منافسات الجولة الثالثة لبطولة البحر المتوسط الدولية للجولف في نسختها الرابعة والمقامة حاليا بملاعب نادى جولف القطامية ديونز تفوقا اسكتلنديا على جميع المشاركين.

واحتل الاسكتلندي روس كاليت المركز الاول باليوم الاول مسجلا خمس ضربات تحت المعدل بعد تسديد 67ضربة.

ويلاحق روس كاليت مواطنه دونكان ستيوارت مسجلا اربع ضربات تحت المعدل بعد تسديد 68ضربه.

وجاء في المركز الثالث حامل لقب الجولة الثانية للبطولة الانجليزى ليم هاربر مسجلا ثلاث ضربات تحت المعدل الذى يطارد الثنائي الاسكتلندى .

اما لاعبينا المصريين فقد احتل ثنائي المنتخب الوطنى عبد المنعم الشافعى وعيسي ابو العلا نفس الترتيب المركز الثالث والعشرين بعدما سجل كل منهما ثلاث ضربات فوق المعدل.