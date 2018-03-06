وكيل «النواب»: المشاركة في انتخابات الرئاسة رسالة هامة للعالم

قال النائب محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الشعب يدرك بقوة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة هامة للعالم، مؤكدًا أنه لمس رغبة حقيقية من العديد من المواطنين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.



وناشد «الشريف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية ريهام السهلي، أمس الاثنين، جميع المصريين بالذهاب إلى صناديق الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم واختياراتهم بحرية مطلقة، لما يشكله ذلك من رسالة للعالم تعكس شفافية مصر ونزاهتها وتدل على مساحة الحريات داخلها.



وتابع: «سوف نشرف مصر، التي تستحق كل الفداء والحب، ولن نتأخر عنها أبدًا، وأطلب مجددًا بكل حب من كل المواطنين، المشاركة في الانتخابات؛ لأن ده تعبير حقيقي نحو بناء جديد للدولة المصرية»، مؤكدًا: «الخير قادم في صورة مشروعات».



