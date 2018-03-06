رئيس جامعة الفيوم: نعاني من ضعف البنية التحتية لقلة الاعتمادات المالية

قال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إن أكبر المشكلات والتحديات التي تواجه الجامعة هي ضعف البنية التحتية، نتيجة ضآلة الاعتمادات المالية الخاصة بها.



وأضاف «حمزة»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الاثنين، أن المشكلة الرئيسية التي واجهته حين توليه رئاسة الجامعة عام 2014 كانت الانفلات الأمني وكيفية مواجهته في ظل غياب الحرس الجامعي وضعف الاعتمادات المالية لتوفير شركات أمن على مستوى عالٍ، لما تملكه هذه الجامعة من ثروة لا بد من الحفاظ عليها.



ولفت إلى وجود جامعة الفيوم منذ أكثر من 45 عامًا، أكبر، معقبًا: «التطوير والتحديث فيها ضعيف جدًا نتيجية ضعف التمويل، ووزارة المالية هي المسؤولة عن جانب الرواتب والحوافز والمكافآت، بينما وزراة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منوطة بالبنية التحتية والتشغيلية».



وأشار إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بما أسماهم «كوادر الصف الثاني»، سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس أو الجانب الإداري، موضحًا أن تلك الكوادر تكاد تكون معدومة في المجتمع الجامعي، على حد تعبيره.



