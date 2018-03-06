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الفتح يقسو على الباطن ويتقدم للمركز الخامس بالدوري السعودي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 6 مارس 2018 - 8:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 مارس 2018 - 8:20 م

تقدم فريق الفتح إلى المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي عبر الفوز الساحق على ضيفه الباطن 5 /2 اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشر.

وفي مباراة أخرى خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق مع الفيصلي.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية نجح الفتح في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بخماسية.

وتقدم جوليرام شيتين بهدف للباطن بعد مرور دقيقتين ثم تعادل ابراهيم الشنيحي للفتح في الدقيقة 20 ولكن جوليرام سجل الهدف الثاني له وللباطن في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني رد الفتح بأربعة أهداف عن طريق عبد القادر الوسلاتي بواقع هدفين في الدقيقتين 73 و83 وعلي حسن و علي أحمد الزقعان في الدقيقتين 85 و91.

ورفع هذا الفوز رصيد الفتح إلى 32 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد الباطن عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.


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