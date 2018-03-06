جامعة القاهرة ومنظمة المرأة العربية تنظمان الملتقى الأول للجامعات العربية فى مكافحة العنف ضد المرأة

تنظم وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، الملتقى الأول للجامعات العربية حول "دور الجامعات العربية فى مكافحة العنف ضد المرأة"، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة ميرفت التلاوى، المدير العام لمنظمة المرأة العربية.

ويتم افتتاح الملتقى، بحضور عدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غداً الأربعاء، بفندق سفير بالدقى.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية التشابك بين جامعة القاهرة والجامعات العربية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة من خلال نقل الخبرات المتبادلة، إلى جانب عرض تجربة جامعة القاهرة من خلال وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة فى هذا الإطار.