إد شيران يرفض تقديم أي عروض بنفسه في يوم زفافه

كشف تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن نجم البوب البريطاني، إد شيران، لن يقدم أي عروض بنفسه في يوم زفافه إلى خطيبته، تشيري سيبورن، ووصف القيام بذلك بأنه أمر "غريب بعض الشيء".

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأنه رغم ما اكتسبته أغنية شيران المعروفة، "شيب أوف يو"، من شهرة بسبب تقديمها في حفلات الزفاف مؤخرا، إلا أن المغني الشاب، مصر على عدم أداء أي من أغنياته في يوم زفافه.

ويُشار إلى أن "شيران"، 27 عاما، يعتزم إقامة مراسم زفافه إلى خطيبته، لاعبة الهوكي، التي تعرف عليها في المدرسة الثانوية ثم تواصلا بعد سنوات لاحقة، في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت ثمة شائعات انتشرت مؤخرا حول إتمام "شيران"، لمراسم زواجه من "تشيري"، بالفعل سرا، إلا أنه نفى ذلك تماما.

وكان "شيران"، ظهر على الساحة الفنية في 2011، بأول ألبوم له، "بلاس" (زائد)، الذي حقق أفضل مبيعات، كما حصل على جائزة "بريت" لأفضل مغني منفرد في عام 2012.