رأس البر تستعد لاستقبال موسم شم النسيم

وجه إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، رئيس مدينة رأس البر، برفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال موسم شم النسيم وموسم صيف 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مجدي خاطر، رئيس مدينة رأس البر، والمهندسة نادية العراقي، نائب رئيس مدينة رأس البر، والمدير التنفيذي لجهاز الامتداد العمراني بالمدينة، ووليد الشهاوي نائب رئيس المدينة.

وأمر المحافظ، بإتمام أعمال صيانة المرافق بالشوارع والشواطئ، كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بشوارع المدينة، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الرصف استعدادا لاستقبال رواد المدينة، وكذلك تحديد الشوارع التي تحتاج لرصف بالمدينة لعرضها عليه لإدراجها ضمن خطة الرصف.