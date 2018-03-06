«الأزهر» ناعيا «الدفتار»: فقدنا محدثا كبيرا

نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل والمحدث الكبير الدكتور إسماعيل عبدالخالق الدفتار، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وخطيب الجامع الأزهر لأكثر من 18 عاما، والذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء.

وأكد الأزهر الشريف أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وفكره الوسطي في بيان سماحة الإسلام، وجهوده الحديثية والدعوية على كل المستويات، ومصنفاته ومحاضراته التي أفاد منها طلاب العلم في العالم الإسلامي.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء للعالم الإسلامي، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وولد الدكتور إسماعيل الدفتار، عام 1936 بقرية قشطوخ في مركز تلا بمحافظة المنوفية، في بيئةٍ أزهرية، حيث أتم الدفتار حفظ كتاب الله قبل أن يبلغ التاسعة من عمره.

وانتقل للدراسة في المعهد الأحمدي الأزهري بطنطا، ومنه حصل على الشهادتين الإعدادية والثانوية، وبعدها التحق بكلية أصول الدين، وكان ترتيبه الأول على دفعته، ليُعين معيدًا في قسم الحديث بكلية أصول الدين.

وتدرج الدفتار في السلم الأكاديمي إلى أن حصل على درجة الأستاذية، ليتخرج داعية مستنيرًا وخطيبا مفوهًا وعالِمًا جليلًا نُشر علمه في الآفاق وتناقله طلاب العلم من مختلف دول العالم.

وارتقى الدفتار منبر الجامع الأزهر، وظل خطيبا له لمدة ١٨ عاما، كما مارس العمل البرلماني بعدما تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى عام ١٩٨٦، ثم توجت تلك المسيرة الحافلة بتعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء.