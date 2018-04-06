عالم أمريكي حائز على نوبل يتعرض لهجوم وسرقة في الأرجنتين

تعرض عالم حائز على جائزة نوبل للهجوم والسرقة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الخميس، أثناء سفره للحصول على شهادة دكتوراه فخرية.



واعترض ثلاثة رجال على دراجة نارية طريق الباحث الأمريكي مايكل روزباش، الذي حصل على جائزة نوبل في الطب العام الماضي، وأستاذ آخر كان برفقته، بعد أن أوقفا سيارتهما في جامعة بوينس آيرس بعد ظهر الخميس.



وقالت الجامعة، في بيان، إن الرجال حطموا النافذة الخلفية للسيارة وسرقوا جواز سفر ووثائق عمل روزباش. ولم يصب أي من الرجلين.



وتم تأجيل الاحتفال بالعالم روزباش في معهد علم وظائف الأعضاء والبيولوجيا الجزيئية وعلوم الأعصاب في الجامعة حتى المساء للسماح له بتقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد في السفارة الأمريكية.



واشتكت الجامعة من أن العنف أصبح حدثًا يوميًّا في حرمها في شمال العاصمة الأرجنتينية، وأن حكومة المدينة لم تفعل شيئًا للتصدي للعنف.



وفاز روزباش بجائزة نوبل للطب في العام الماضي مع عالمين آخرين من الولايات المتحدة، وهما جيفري سي هول ومايكل يانج، لعملهما في مجال الساعات البيولوجية الداخلية.