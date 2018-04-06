احتفل الزعيم الانفصالي الكتالوني كارليس بوجديمون على موقع تويتر للرسائل القصيرة بقرار المحكمة الألمانية الإفراج عنه مقابل كفالة ومجموعة من الشروط بعد عدة أيام قضاها في سجن مدينة نويمونستر شمال ألمانيا.



وقال بوجديمون في تغريدة يبدو أن العاملين معه نشروها على حسابه بالموقع مساء الخميس: "غدا نلتقي، شكرا للجميع".



وجاء وسم "الحرية للسجناء السياسيين" فوق صورة بوجديمون (55 عاما) وهو يبتسم رافعا إبهاميه لأعلى.



ولم يتضح وفقا لمحاميي الدفاع عن بوجديمون حتى مساء أمس الوقت الذي سيطلق فيه سراحه من السجن على وجه التحديد، وإن كان موظف بالسجن المحتجز فيه بوجديمون، قال إنه سيتم الإفراج عنه اليوم الجمعة.



ومن بين المطالب التي قررتها المحكمة الألمانية دفع مبلغ 75 ألف يورو.



وكانت محكمة الولاية العليا في شليسفيج هولشتاين شمال ألمانيا قررت عدم تسليم بوجديمون لأسبانيا بسبب التهمة الرئيسية التي توجهها له أسبانيا وهي التمرد، وإنما أصدرت أمرا بتسليمه إلى مدريد بناء على التهمة الثانية الموجهة إليه وهي الاختلاس، إلا أن المحكمة أوقفت تنفيذ القرار مقابل عدة شروط يجب تلبيتها.



وطالبت المحكمة أسبانيا بتقديم ما يثبت التهمة الثانية وطالبت بالمزيد من المعلومات عنها، واعتبرت ذلك أمرا مهما لتنفيذ قرار التسليم.