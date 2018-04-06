رئيس الفلبين: أزمة الروهينجا «إبادة جماعية»

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وصف الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، أمس، عمليات قتل مسلمى الروهينجا فى ميانمار بأنها «إبادة جماعية»،معلنا استعداد بلاده لاستقبال أعداد منهم.

وقال دوتيرتى فى كلمة أمام المزارعين، إن أوروبا يجب أن تساعد أيضا فى قبول اللاجئين من ميانمار، وأعرب عن أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولى من حل الأزمة.

وأضاف: «لا يمكنهم حتى حل أزمة الروهينجا»، وتابع: «الآن هذه إبادة جماعية، إذا جاز لى التعبير»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومضى قائلا: «أشفق حقا على هؤلاء الأشخاص، ومستعد لقبول اللاجئين الروهينجا. نعم، سأفعل. لكن يجب علينا تقسيمهم مع أوروبا».

ويعيش ما يقرب من 700 ألف مسلم من الروهينجا بمخيمات فى بنجلاديش بعد فرارهم من «حملة قمع عسكرية وحشية» فى ولاية راخين، وفقا للأمم المتحدة.

واتهمت الأمم المتحدة الجيش فى ميانمار بـ«التطهير العرقى» لأقلية الروهينجا المسلمة فى البلد ذى الأغلبية البوذية.

ومنعت سلطات ميانمار حتى الآن محاولات لإرسال بعثة تقصى حقائق بتفويض من الأمم المتحدة للتحقيق فى الوضع على الأرض.