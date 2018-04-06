ريوس يقترب من المشاركة أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

رجح مراقبون عودة ماركو ريوس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، إلى المشاركة مع فريقه، في مباراته القادمة أمام شتوتجارت المقرر إقامتها يوم الأحد، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في الفخذ.

يأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق لاستعادة توازنه بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونخ صفر / 6 في الجولة الماضية من الدوري.

وقال بيتر شتويجر المدير الفني لدورتموند اليوم الجمعة :"جميعنا يعلم أن هناك العديد من الأمور لنتحدث عنها عقب هذه الخسارة" ولكنه أضاف :" كانت هذه الخسارة هي الأولى في ثلاثة أشهر".

ويحتل دورتموند المركز الثالث، ولكن ليس بإمكانه أن يفقد المزيد من النقاط في ظل مسعاه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، التي تطلب احتلال احد المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب.

وقال :" مازلنا في موقف جيد. أعتقد أن بإمكاننا حل هذا الأمر. أظهرنا في العديد من المناسبات أن بإمكاننا فعل هذا في الملعب والحصول على نتائج جيدة. كنا جديرين بالاحترام في المباريات الكبرى وسنكرر هذا يوم الأحد".

وعاد الثنائي ماركو ريوس وعمر توبراك الى الفريق بعد شفائهما من الإصابة، وسيدخلان في قائمة المباراة لكن شتويجر رفض الإعلان عما إذا كانا سيبدآن المباراة.

وأثنى شتويجر على فريق شتوتجارت كمنافس قوي لم يخسر في المباريات الثماني الأخيرة، منذ أن تولى ايفون كوركوت تدريب الفريق وقادهم للابتعاد عن المنطقة المهددة بالهبوط، بعد أن فاز بآخر ثلاث مباريات خارج أرضه.

ولكن شتويجر أكد " أن المتعة ستنتهي يوم الأحد" بالنسبة لفريق شتوتجارت.