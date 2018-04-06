قرعة نارية في بطولة الاسكواش الدولية بالجونة

أسفرت نتائج قرعة بطولة الجونة الدولية للاسكواش عن تصدر المصنف الأول عالميا محمد الشوربجى للمجموعة الأولى للمباريات بينما تصدر جريجوري جولتيير المجموعة الثانية حيث سينافس اللاعب المصري مازن هشام في الجولة الإفتتاحية بينما لازال الشوربجي في انتظار الإعلان عن منافسه في الوقت الذي سيواجه فيه الحصان الأسود للبطولة مصطفى عسال منافسه طارق مؤمن في المواجهات الأولى .

وبخصوص قرعة السيدات تخوض المصنفة الأولى عالميًا نور الشربيني مباراتها الأولى ضمن منافسات البطولة أمام الإنجليزية إميلي ويتلوك، بينما سيواجه كل من البطلة العالمية رنيم الوليلي، الطيب ،كينج وماسارو ودافيد المتأهلين من مباريات النصف.

ومن جانبه أكد المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية قائلا: "إنها لسعادة بالغة أن نستضيف واحدة من أهم مسابقات الأسكواش في العالم، فتحول المسابقة الصغيرة إلى حدث عالمي يعكس ماتقدم من إلتزام راسخ وممتد نأمل أن يتوج بفوز أحد أبطالنا بالبطولة، وما أحدثته البطولة يثبت أن الألتزام القوي طويل الأجل يأتي بثماره.

واضاف تكاتفت فيها جهودنا مع كافة الأطراف المعنية حتي أصبحت واحدة من أهم سبع بطولات حول العالم ..اليوم نري سبعة مراكز ضمن اول عشرة مراكز في التصنيف الدولي تحمل علم مصر و يحتلها ابطال مصريين و لا زلنا نطمح الي المزيد علي صعيد تحقيق الانتشار لرياضة الإسكواش و تمكين ابطالنا من الحفاظ لمصر علي صدارتها علي مستوي العالم" .