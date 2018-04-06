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سيدات طائرة الأهلي بطلات كأس مصر للمرة 31

علي البحيري
نشر فى : الجمعة 6 أبريل 2018 - 9:45 م | آخر تحديث : الجمعة 6 أبريل 2018 - 9:45 م

توج فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة بلقب بطولة كاس مصر بعد الفوز على سيدات سبورتنج مساء اليوم الجمعة بنتيجة 3-0 بإستاد القاهرة في المباراة النهائية للبطولة.

جاءت نتيجة الأشواط لصالح سيدات الأهلي بنتيجة 25-17 / 25-14 / 25-9.

ووصلت سيدات الأهلي بقيادة المدير الفني حمدي الصافي التفوق هذا الموسم بعد أن حصدوا لقب كأس مصر رقم 31 في تاريخ النادي على التوالي.

وكررت سيدات الأهلي بقيادة الصافي موسم تاريخي أخر بعد فوزهم بالرباعية وهي البطولة العربية والدوري والبطولة الأفريقية وكأس مصر على غرار الموسم قبل الماضي.


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