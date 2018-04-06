رئيس «تنشيط السياحة»: نستهدف جذب السياح ذوي الإنفاق المرتفع

قال أحمد يوسف، رئيس هيىة تنشيط السياحة الجديد، إن الهيئة هي جناح التسويق والترويج لمصر بالخارج.. منوهًا إلى أن من أول أولويات الهيىة الانتهاء من المستحقات المتأخرة لشركات الطيران ومنظمي الرحلات للخارج.



وأوضح يوسف، في تصريحات صحفية، أن الهيئة تستهدف السياح من ذوي النفقات المرتفعة خلال الفترة المقبلة وجذب أسواق جديدة واعدة بجانب الأسواق الحالية، مشددًا على أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية والتي تساهم بالنصيب الأكبر في الدخل القومي، كما أنه يوفر فرص عمل لما يزيد عن 4 ملايين أسرة تعتمد في دخلها الأساسي على القطاع.



وأشار إلى أنه بدأ عمله منذ أيام قليلة بعقد لقاءات مع رؤساء القطاعات والعاملين بالهيئة، وأنه سيتم وضع خطة شاملة للترويج والتنشيط السياحي وخصوصا الاستثمار السياحي الذي يستم التركيز عليه في المرحلة القادمة.



وأكد يوسف أن قطاع السياحة قطاع حيوي ويجب أن يكون في مكانه الذي يستحقه ويدعم الاقتصاد القومي للبلاد.. مطالبًا من جميع العاملين بالقطاع أن يكونوا على يد رجل واحد للنهوض بالسياحة خلال الفترة القادمة للمكانة التي تستحقها.



وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تطوير شامل فى عمل الهيئة وأنه سينقل جميع خبراته التي اكتسبها من القطاع الخاص للهيئة لتعمل بقلب القطاع الخاص وتساير التقدم التكنولوجي الذي يحدث في المقاصد السياحية المنافسة.