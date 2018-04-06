وزير التعليم العالى: يستعرض تقرير جامعة عين شمس حول التقييم الدولى لها

استعرض الدكتو خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا قدمه الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس حول حصول الجامعة على ترتيب متقدم فى التقييم الدولى QS RATING عام 2018 .

وأعلنت الوزارة، فى بيان لها، أن جامعة عين شمس بادرت بالتقدم للتقييم الدولى الدقيق من خلال تقييم QS RATING بنظام النجوم فى عام 2015، موضحًا أن هذا التصنيف يقييم الجامعة كليا بدقة من مختلف المجالات (التعليم، التوظيف، التواجد الدولى، الأبحاث العلمية الدولية، الامكانيات، المسئولية الاجتماعية، الشمولية)، وأن التصنيفات الأخرى تعتمد بشكل أساسى على الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمقياس لمستوى الجامعة ككل.

وأوضح التقرير أن جامعة عين شمس حصلت على 4 نجوم فى عام 2018، وعلى تقييم 5 نجوم فى كل من (التعليم، التوظيف، الشمولية، المسئولية المجتمعية والإمكانيات)، و(4) نجوم فى التواجـد الدولى مقارنة بـ(3) نجوم فى 2015، و(3) نجوم فى كل من الأبحاث الدولية مقارنة بنجمتين فى 2015.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب عزت أن حصول الجامعة على الترتيب المتقدم فى هذا التصنيف هو نتاج الجهود التى بذلتها الجامعة فى هذا الشأن، حيث تم التواصل المستمر مع منظمة QS وتجميع البيانات الخاصة بالجامعة ودراسة طريقة التقييم بدقة، فضلًا عن إرسال تقرير بنقاط القوة والضعف والعمل عليها خلال الثلاث سنوات، مؤكدًا أن هناك رعاية وتشجيعا من إدارة الجامعة على أن تكون الجامعة فى دائرة التميز منذ انطلاقها حتى الآن.