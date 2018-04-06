20 لاعبا في معسكر المقاصة استعدادا لمباراة الزمالك

أختار طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق غدا السبت بالسويس استعدادا لمباراة الزمالك ، المقرر اقامتها بعد غدا الاحد على ستاد الجيش بالسويس ، والمؤجلة من الجولة ال 28 لمسابقة الدوري .

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل ، محمود حمدي في حراسة المرمي ، شريف حازم ، أحمد سامى ، أحمد عبد العزيز مودي ، محمود وحيد ، عاصم سعيد ،أحمد محسن ‘ محمد تونى لخط الدفاع هاني سعيد ، صلاح ريكو ،وليد عادل ، ايريك تراوري ، محمد مسعد ، باولن فوافي ، محمد رمضان ، صلاح عاشور لخط الوسط ،

جون انطوي ، أحمد عبد الظاهر ،أسامة جلال للهجوم

ومن المقرر أن يغادر فريق المقاصة القاهرة غدا السبت في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ، متجها للسويس للدخول في معسكر مغلق حتي موعد المباراة .