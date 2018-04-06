أعرب حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق مساء اليوم، الجمعة، بلقب كأس مصر.

وفاز فريق الأهلي على سبورتنج بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على صالة ستاد القاهرة.

أضاف الصافي: «كنا عند حسن ظن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء وجماهير النادي بحصد اللقب اليوم، وإضافة البطولة الرابعة في مشوار الفريق هذا الموسم. أوفينا بما وعدنا و حققنا الرباعية في موسم تاريخي لفريق الأهلي».

وأوضح أنه سبق وأكد، بعد التتويج بالدوري، أن الفريق سيواصل الانتصارات ويفوز بالكأس لاستكمال الرباعية هذا الموسم وهو ما تحقق.

وقال الصافي: «لاعبات الأهلي قدمن موسمًا استثنائيًا هذا العام، وكنّ عند حسن الظن. وسعيد بالمستوى الذي ظهرن به في جميع البطولات التي نجحنا في تحقيقها هذا العام».

وشدد المدير الفني لسيدات طائرة الأهلي، على أن إدارة النشاط الرياضي ساندت الفريق بقوة منذ بداية الموسم، ولعبت دورًا مهمًا في الإنجازات التي اكتملت اليوم بالتتويج بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن جماهير الأهلي العظيمة أيضًا كان لها مفعول السحر في الإنجازات التي تحققت على الأصعدة المحلية والعربية والإفريقية.