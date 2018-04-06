وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بالاستعداد لأعياد شم النسيم

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كلف اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، جميع المحافظين بالاستعداد لاستقبال أجازة عيد شم النسيم وتوفير أجواء الاحتفالات.

وشدد الجندي علي ضرورة تشكيل فرق طوارئ، لإصلاح أية أعطال في المرافق أو الخدمات ومتابعة الاستعدادات بالأماكن الترفيهية والمتنزهات العامة والأماكن السياحية.

وأكد الوزير أن المحافظات كثفت استعدادتها لاستقبال أجازة شم النسيم حيث تم تشكيل غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بشأن أية شكاوى إضافة إلى تنظيم حملات تموينية على الأسواق لضبط السلع الفاسدة وتجهيز الحدائق والمتنزهات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين، ومتابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز.

من جانبهم أصدر المحافظون توجيهاتهم باستمرار عمل كافة المرافق الحيوية بمحافظاتهم على مدار الساعة لتقديم خدمات متميزة مستقرة للمواطنين.