هاميلتون يتلقى عقوبة التراجع لخمس مراكز في سباق فورمولا البحريني

تلقى لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، عقوبة التراجع خمس مراكز من مركز الانطلاق في سباق الجائزة الكبرى البحريني، المقرر إقامته بعد غد الأحد، ضمن منافسات سباقات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك بعد تغييره لعلبه التروس.



وذكر فريق مرسيدس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) أن السيارة تعرضت لتسرب هيدروليكي في السباق الافتتاحي للموسم في أستراليا، ولم يتمكن الفنيون من إصلاحه. وأدى هذا التغيير الى عقوبة التراجع خمس مراكز لأنه بناء على قواعد الرياضة، فإن صندوق التروس يجب أن يظل لست سباقات على التوالي.



ولن يتمكن هاميلتون من بدء السابق من مركز قبل السادس يوم الأحد، بناء على نتيجة التجربة الرسمية غدا السبت-لتزداد الأمور صعبة عليه للحصول على أول انتصار له هذا الموسم بعدما حل في المركز الثاني في سباق أستراليا خلف سائق فيراري سيباستيان فيتيل.



وحل هاميلتون خلف سائقي فيراري فيتيل وكيمي رايكونين في التجربتين الحرتين اليوم الجمعة.