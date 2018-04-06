إيناس عبد الدايم: باريس تستضيف معرض وثائق قناة السويس لتأكيد عمق الروابط بين مصر وفرنسا

شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ونظيرتها الفرنسية فرانسواز نيسين افتتاح معرض " قناة السويس .. اربعون قرنا من ملحمة عظيمة منذ زمن الفرعون سيزوستريس الثالث وحتى يومنا هذا"، والذي افتتح اليوم بحضور كل من جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسى والسفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى فرنسا والدكتور انور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة ولفيف من أعضاء السفارة المصرية بفرنسا ومكاتبها الفنية.

المعرض ينظمه معهد العالم العربي بباريس برئاسة جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، بمناسبة مرور 150 عام على افتتاح قناة السويس ويقام بالتنسيق مع هيئة قناة السويس على طابقين بمساحة 1100 متر مربع ويضم 170 قطعة تحكى تاريخ القناة بدءً من عصر سيزوستريس الثالث قبل 4000 عام وحتى اليوم من خلال مخطوطات، خرائط، مجسمات، نماذج مصغرة، افلام نادرة بالاضافة الى لوحات فنية ومقتطفات صحفية قديمة وخطاب الزعيم جمال عبد الناصر الذى اعلن فيه تأميم القناة عام 56 وحرب اكتوبر وسيطرة مصر على ضفتى القناة واعادة افتتاحها للملاحة الدولية وصولا الى توسيع القناة الذى تم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ينتقل المعرض بعد اختتامه بباريس إلى متحف التاريخ في مدينة مارسيليا خلال الفترة من 17 أكتوبر 2018 إلى 31 مارس 2019 وبعدها إلى مصر حيث تعرضه وزارة الآثار في متحف الحضارة في القاهرة للاحتفال بالذكرى 150 لافتتاح القناة على أن يتم إرسال المعدات التي استعملت في تصميمه لمتحف قناة السويس المنتظر افتتاحه في مدينة الإسماعيلية.

على هامش المعرض عقدت عبد الدايم لقاءً مع نظيرتها الفرنسية فرانسواز نايسين وبحثتا سبل دعم التعاون والتبادل الثقافى والفنى بين البلدين والاستعدادات الخاصة باعلان 2019 عام للثقافة المصرية الفرنسية.

وقالت عبد الدايم ان هذا الاحتفال يعد عنوانا معبرا عن التاريخ الحافل والثري المشترك بين مصر وفرنسا ويؤكد على الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين والعلاقات القوية على كافة المحاور والأصعدة الفنية والثقافية والسياسية.

وأشارت إلى أن قناة السويس تلعب دوراً هاماً في الاتصال بين الشرق والغرب وتعد رمزا لتقريب المسافات بين الشعوب ليس على المستوى التجاري فقط بل والعلمي والحضاري، مؤكدة ان العطاء المصري تواصل في العصر الحديث وتمثل في قناة السويس الجديدة التي تعد هدية مصر إلى العالم.