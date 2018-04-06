محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء

قدم عصام البديوي، محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند أحمد سعيد إبراهيم ، ابن قرية أشنين بمركز مغاغة، والذي استشهد خلال أداء الواجب الوطني بالعريش بشمال سيناء.

رافق المحافظ اللواء مصطفي درويش، المشرف العام على مشروعات المحافظة، ومجدى نصر رئيس مدينة مغاغة، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، قال المحافظ إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم في القوات المسلحة، لافتا إلي استمرار جهود أجهزة الدولة لاجتثاث الإرهاب وإرسال عناصره إلى الجحيم، ليلقوا جزاء ما اقترفوا من آثام.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثنى من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة.