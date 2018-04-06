أنتهت المباراة النارية التي جمعت فريقا إنبي وضيفه الداخلية بنتيجة التعادل الإيجابي 3 – 3 ، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد " بتروسبورت" ضمن الأسبوع الـ31 لمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

شهدت المباراة نصف دستة من الأهداف منهم هدفين صاروخ وقذيفة بدأها أحمد علاء الدين لفريق الداخلية، قبل أن يرد محمد مجدي قفشة بهدف عالمي لإنبي.

تقدم الداخلية هدف أول لفريقه في الدقيقة 10 من ركلة جزاء ، واضاف أحمد علاء الدين الهدف الثاني للضيوف بهدف صاروخي بالدقيقة 30 فشل في التصدي لها حارس إنبي عماد السيد، قبل أن يحرز محمد مجدي قفشة هدف إنبي الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني ، عاد لاعب منتخب مصر الأول محمد مجدي قفشة ليسجل هدف قذيفة من ركلة حرة في الدقيقة 48 فشل حارس الداخلية محمد الغرباوي في ابعادها لتصبح النتيجة 2 – 2 .

وواصل لاعبي إنبي بقيادة مديرهم الفني خالد متولي عزمهم على التقدم في النتيجة، لتأتي الدقيقة 59 معلنة الهدف الثالث للفريق البترولي عن طريق مهاجمه محمود قاعود.

ومع تأكد الجميع من فوز إنبي بنقاط المباراة في ظل سيطرته على مجريات اللقاء بالكامل ، فاجئ عبد العزيز الشاعر ميدو الجميع بهدف ثالث للداخلية في الدقيقة 80 معلناً تحويل نتيجة المباراة للتعادل 3 – 3 .

بتلك النتيجة حصل كل فريق على نقطة واحدة ، ساهمت في رفع فريق إنبي رصيده للنقطة 43 في المركز السادس، في المقابل وصل الداخلية للنقطة 33 بالمركز الرابع عشر.