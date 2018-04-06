موجوروزا وبويج تتأهلان إلى دور الثمانية ببطولة مونتيري للتنس

صعدت الإسبانية جاربين موجوروزا إلى دور الثمانية ببطولة مونتيري للتنس بعدما تغلبت على الأمريكية أليسون ريسك 6 / 2 و6 / 3 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.



واحتاجت موجوروزا، المصنفة الأولى للبطولة، إلى ساعة واحدة و23 دقيقة فقط لحسم المباراة وانتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية.



وقالت موجوروزا عقب المباراة "لم تكن مواجهة سهلة ، أعتقد أن أليسون لاعبة كبيرة ، والفوز عليها ليس أمرا سهلا.. لا أهتم بالنتيجة وإنما أشعر بالسعادة لأنني تأهلت إلى دور الثمانية. تحسن أدائي تدريجيا خلال المباراة ، وهذا منحني شعورا رائعا."



كذلك صعدت مونيكا بويج، نجمة بورتو ريكو، إلى دور الثمانية بالفوز على السويسرية ستيفاني فوجلي 6 / 4 و6 / 3 .



وفي مباريات اخرى بالدور الثاني ، تغلبت الرومانية أنا بوجدان على الإسبانية سارا سوريبس تورمو 6 / 2 و6 / 3 والأسترالية ايلا تومليانوفيتش على الروسية أنا بلينكوفا 6 / 2 و5 / 7 و6 / 2 والأمريكية ساشا فيكيري على المكسيكية أنا صوفيا سانشيز 6 / 3 و6 / 3 .