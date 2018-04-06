«من يكتب لا يموت»، هذا ما أكده رحيل الدكتور أحمد خالد توفيق، فمنذ انتشار نبأ وفاته، راح قراؤه يعلنون عن حبهم له بطرق شتى؛ حيث طرحت العديد من المبادرات الخيرية كصدقة جارية على روحه.

• فى السعودية.. المصريون يودعون أحمد خالد توفيق بأداء العمرة

شارك المصريون المتواجدون فى المملكة العربية السعودية فى التعبير عن حبهم وحزنهم على رحيل الكاتب أحمد خالد توفيق، من خلال تأدية أكثر من عمرة نيابة عنه، مصحوبة بلافتات، «عمرة عن د. أحمد خالد توفيق»، و«وداعا أيها الغريب.. عمرة عن روح الدكتور أحمد خالد توفيق.. رحمه الله».

• فى الصعيد.. تركيب أسقف للمحتاجين

تداول رواد مواقع التواصل صورا مختلفة، لعملية تركيب أسقف لبيوت بعض المحتاجين فى الصعيد، بدأها محبو الكاتب أحمد خالد توفيق، كصدقة جارية على روحه.

• وصلات مياه للبيوت.. لعلها تكون سنة حسنة

أقدم مجموعة من شباب الصعيد، على توصيل مياه الشرب لعدد من بيوت بعض القرى الفقيرة بصعيد مصر، كصدقة جارية على روح الأديب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

• إطعام الطير.. كصدقة جارية

فيما شارك طفل ووالده فى إطعام الطير المنتشر بالمملكة العربية السعودية، كصدقة جارية على روحه، حيث قام الأب بشراء 10 كيلو من الحبوب، وتعاون مع ابنه لإطعام الحمام هناك، وذلك كصدقة جارية عن روح الدكتور أحمد خالد توفيق، وتقديرا لما قدمه على مدى 30 عاما من عمره فى مجال الأدب.

• «اكتب صح».. ورشة مجانية على روح العراب

قال الكاتب الصحفى حسام مصطفى إبراهيم، إنه يستعد للإعلان عن تفاصيل إقامة ورشة مجانية من «اكتب صح»، كصدقة جارية على روح الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق.

وأضاف حسام فى تصريح خاص لجريدة «الشروق»، أتمنى أن تكون هذه الدورة هى الأكثر عددا من دورات اكتب صح، ليكون كل حرف بها وكل مستفيد منها، صدقة جارية على روح الذى علمنا القراءة وشغفنا حبا بها، مضيفا أنه سيعلن عن تفاصيل الورشة من خلال صفحة اكتب صح على موقع «فيسبوك».

• أبانا الذى فى طنطا.. مبادرة لقراءة أعماله

وهى المبادرة التى أطلقتها الكاتبة الصحفية غادة عبدالعال من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بهدف قراءة أعمال الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، وجعل مؤلفاته تصل إلى جمهور لم يتعرف إلى أدبه بعد، كصدقة جارية على روحه.