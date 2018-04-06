العين يقترب من حسم لقب الدوري الإماراتي

اقترب فريق العين من حسم لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه دبا الفجيرة 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة العشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز الظفرة على حتا 2 / 1.

وسجل أهداف العين ماركوس بيرج (هاتريك) في الدقائق 15 من ركلة جزاء و19 و75 من ركلة جزاء، وكايو فيرنانديز في الدقيقة 83.

وانهى فريق دبا الفجيرة المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد الثنائي خالد عبد الله حامد وأحمد محمد النقبي في الدقيقتين 73 و86 على الترتيب.

ورفع العين رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط كاملة عن الوحدة الذي يواجه الشارقة غدا السبت، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند 18 نقطة في المركز العاشر.

ويمكن للعين التتويج بلقب الدوري غدا إذا خسر الوحدة أمام الشارقة أو تعادلا، خاصة وان نتيجة المواجهات المباشرة بين العين والوحدة تصب في مصلحة العين، الذي فاز في الدور الأول 1 / صفر وفي الدور الثاني 6 / 2.

وفي المباراة الثانية، قلب الظفرة تأخره أمام مضيفه حتا إلى فوز 2 / 1.

وتقدم حتا بهدف سجله فيرناندو جابرييل في الدقيقة 48 وتعادل سعيد الكثيري للظفرة في الدقيقة 63 قبل أن يسجل اليتون ألميدا هدف الفوز في الدقيقة 69.

ورفع الظفرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد حتا عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.